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Галимов, Фрэттин, Ли и Виртанен покинули «Ак Барс»

15:39, 01.05.2020
Галимов, Фрэттин, Ли и Виртанен покинули «Ак Барс»
Фото: vk.com/hcakbars

Защитник Ессе Виртанен, нападающие Эмиль Галимов, Мэтт Фрэттин и Олег Ли покинули «Ак Барс», сообщает пресс-служба казанского клуба.

У всех четверых хоккеистов закончился контракт, соглашения с ними продлены не были.

Виртанен и Ли пришли в казанский клуб по ходу прошедшего сезона, Фрэттин и Галимов были приглашены в «Ак Барс» летом 2019 года.

Напомним, ранее казанцы объявили о подписании контрактов с Данисом Зариповым и Михаилом Фисенко.

СпортХоккей Татарстан
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