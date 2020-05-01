Галимов, Фрэттин, Ли и Виртанен покинули «Ак Барс»

Защитник Ессе Виртанен, нападающие Эмиль Галимов, Мэтт Фрэттин и Олег Ли покинули «Ак Барс», сообщает пресс-служба казанского клуба.

У всех четверых хоккеистов закончился контракт, соглашения с ними продлены не были.

Виртанен и Ли пришли в казанский клуб по ходу прошедшего сезона, Фрэттин и Галимов были приглашены в «Ак Барс» летом 2019 года.

Напомним, ранее казанцы объявили о подписании контрактов с Данисом Зариповым и Михаилом Фисенко.