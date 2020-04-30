Татарстан поднял на федеральный уровень свою инициативу по перезапуску общепита

Профессиональное сообщество рестораторов республики предложило переписать рекомендации Роспотребнадзора по выходу из ограничений

Фото: Максим Платонов

Татарстан выступил с федеральной «общепитовской» инициативой и предложил изменить правила поэтапного выхода из самоизоляции кафе и ресторанов. Торгово-промышленная палата РФ с подачи республики предложила Роспотребнадзору РФ разрешить открыться всем игрокам, но заполнять залы не полностью, а сначала на 1/3, потом — на 1/2 и при полном улучшении эпидемиологической картины — на 100%. Об этом сегодня заявила вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова во время онлайн-конференции с руководством федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия.

Когда начать открывать кафе?

После апрельского «коронавирусного» простоя индустрия кафе и ресторанов может получить шанс выйти из-под жестких ограничений и начать принимать посетителей в мае. Сегодня во время онлайн-конференции с руководством Роспотребнадзора по возвращению бизнеса к «нормальной» работе вице-президент ТПП РФ Елена Дыбова выдвинула новую схему выхода из переходного режима самоизоляции. Она предложила отказаться от прежнего «50-метрового шага» при открытии кафе, оставляющего взаперти большинство игроков на неопределенное время. И высказалась в поддержку идеи Татарстана, настаивающего на выходе из-под ограничений всем точкам, но с частичным заполнением зала. Это обсуждение имело важное значение, поскольку сегодняшние инициативы ТПП РФ Роспотребнадзор должен будет учесть при подготовке плана по выходу из режима самоизоляции, который должен быть представлен Путину к 5 мая.

«Основной вопрос, который беспокоит в последний месяц всех рестораторов: когда начать открывать?» — озвучила вице-президент ТПП РФ общую озабоченность сообщества. При этом она напомнила, что рекомендации Роспотребнадзора по постепенному смягчению ограничений для общепита, опубликованные 24 апреля, не вселяют вообще никакой уверенности. «Этот бизнес не откроется никогда», — сказала она, пояснив, что вряд ли наступит день, когда «не будет ни одного заболевшего». «Этого никогда не будет», — добавила она.

«Это значит работать себе в ущерб»

Напомним, что первый пакет по выходу из самоизоляции индустрии общепита был подвергнут острой критике. Он предполагает четыре этапа: на первом могут открыться точки общей площадью 50 кв. м. Но при условии, что в зале стоит не более пяти столов по одному–два посадочных места на расстоянии не менее 1 м друг от друга. «Это значит, что откроются только безалкогольные точки, — прокомментировала Дыбова. — Потому что те, у кого есть лицензии на алкоголь, обязаны иметь точку в 60 кв. метров».

На втором этапе должны были открыться заведения площадью до 100 метров. Рестораны могут открыть не более чем 20 мест, а расстояние между столиками должно быть минимум 1 м (с посадкой по одному–два человека).

В обоих режимах массовые мероприятия, разумеется, запрещены. По мнению Дыбовой, открытие кафе в этих условиях не просто нерентабельно. «Это значит работать себе в ущерб», — прямо сказала она. А сами рестораторы назвали рекомендации Роспотребнадзора «выстрелом в голову».

Татарстан предложил исходить не из площади, а из разрешенного количества посадочных мест. Фото Максима Платонова

Разрешить открыться всем, но на треть зала

Альтернативным вариантом переходного режима она видит предложение Татарстана. «Вот Татарстан предложил исходить не из площади, а из разрешенного количества посадочных мест. На первом этапе можно разрешить открыть 1/3 мест в зале, на втором — 1/2, а дальше полностью».

По ее словам, при этих условиях бизнес сможет рентабельно вести работу в режиме ограничений. Первый заместитель ТПП РТ Артур Николаев подтвердил «Реальному времени», что эти меры были разработаны вместе с Ассоциацией рестораторов и отельеров. По его словам, бизнес не сможет выжить по рекомендациям Роспотребнадзора, а ограничения должны быть разумными и обоснованными:

— Мы не враги самим себе: понимаем, что если возникнет очаг заражения, то заведение закроют. Рестораторы готовы соблюдать все меры предосторожности, но не вести бизнес нельзя. Нет работы — выручка нулевая. Мы не должны потерять никого из этого рынка, — сказал он.

Руководство Роспотребнадзора восприняло идею хоть с осторожностью, но позитивно. Его замруководителя Михаил Орлов допустил, что прежние подходы к рекомендациям будут изменены. «Не исключаю, что будут скорректированы», — прокомментировал он, но попросил приложить к ним дополнительное обоснование.

Правда, первый замглавврача «Центра гигиенического образования населения» Роспотребнадзора Елена Дедух, отвечающая за контроль эпидемиологического состояния, призвала к пониманию, что мы имеем дело не с ветрянкой, а с особо опасной инфекцией. Поэтому экономические контраргументы в вопросах смягчения режима не могут доминировать. Но последнее слово Михаила Орлова оказалось куда более обнадеживающим. Он сообщил, что документ, который готовится службой, будет позитивно воспринят бизнесом.