Исмет Эрикан: «Есть надежда, что к концу Рамазана некоторые объекты в Турции будут открыты»

Интервью генерального консула Турции в Казани: о жизни в условиях COVID-19 на родине и в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Из-за коронавируса сорвалась запланированная поездка президента Татарстана Рустама Минниханова в Турцию. Пришлось отложить или перевести в онлайн и другие важные мероприятия, рассказал в интервью «Реальному времени» генконсул Турции в Казани Исмет Эрикан. По его мнению, сегодня мы становимся свидетелями формирования нового мирового порядка. В беседе с нашим корреспондентом дипломат рассказал, как турки, находящиеся в Татарстане, переживают эпидемию и какие карантинные меры предприняты в его стране. Также он поделился прогнозом, когда в Турции начнут снимать введенные ограничения с граждан и компаний.

«У турецких граждан в Татарстане нет фактов подтверждения диагноза коронавируса»

— Исмет бей, коронавирус буквально застал врасплох весь мир. Расскажите, как турки, живущие в Татарстане, переживают пандемию и связанные с ней карантинные меры?

— Жизнь турок здесь особо не отличается от жизни местных татарстанцев — татар либо русских. Мы продолжаем постоянно напоминать нашим гражданам, чтобы они следовали правилам и соблюдали меры, введенные местными органами власти. Самая уязвимая часть — студенты. Но они тоже изолировались в своих общежитиях, мы поддерживаем с ними связь. Пока, по нашим данным, в нашем консульском округе у турецких граждан нет фактов подтверждения диагноза коронавируса. У некоторых студентов были проблемы с наличием масок, в связи с этим в пятницу мы раздали им некоторое количество защитных масок. Учитывая, что в пятницу был первый день Рамазана и большинство студентов держит уразу (пост), к этим маскам мы добавили небольшие гостинцы — баклаву, пирожки, чтобы как-то скрасить их дни.

В марте, когда вся эта ситуация с COVID-19 только начиналась, я создал чат в WhatsApp, в который включил руководителей турецких предприятий, организаций, которые здесь работают. Когда бывают новости, которые хотим срочно донести до наших граждан, мы информируем их в этом чате. Потому что, как вы знаете, сотни, тысячи работников трудятся в этих компаниях — «Полимекс», «Джошкуноз», «Шишеджам», «Кастамону», «Хаят Кимья», «ЭНКА», «Гемонт», банки… Регулярно мы по телефону общаемся с руководителями крупных компаний, интересуемся их делами, спрашиваем о предпринимаемых мерах. Пока все достаточно обнадеживающе, никаких инцидентов не происходило, сложностей не возникало.

Плюс ко всему генконсульство мы не стали закрывать, просто приняли некоторые дополнительные меры защиты. Мы сократили количество сотрудников, постоянно находящихся в здании генконсульства. Многие работают из дома. К тому же у нас продолжает работать горячая линия, на которую можно звонить 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Граждане с любыми вопросами могут обратиться к нам.

Фото Олега Тихонова

Сотни, тысячи работников трудятся в этих компаниях — «Полимекс», «Джошкуноз», «Шишеджам», «Кастамону», «Хаят Кимья», «ЭНКА», «Гемонт», банки…

Возможно, вы слышали, что 22 апреля из Москвы вылетели два спецрейса в Турцию с нашими гражданами. В четверг будут организованы еще два рейса. По нашему консульскому округу, в который входят Татарстан, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Чувашская Республика, Самарская область, идет четкая координация, собираем заявки от наших соотечественников, направляем их в Москву, там они обрабатываются, после чего организовываются подобные спецрейсы. Конечно, по прибытии все эти граждане проходят двухнедельный карантин.

Так что пока все под контролем. Мы внимательно отслеживаем меры, которые предпринимает местное руководство. Разумеется, мы весь наш персонал и турецких граждан информируем об этих правилах — о социальной дистанции, гигиене и т. д., стараемся сами им следовать.

— Остановилась ли работа турецких компаний в Татарстане? Или они продолжают работать?

— Продолжают работать все компании согласно решениям правительства.

— Кто-то из граждан Турецкой Республики уехал из Татарстана на родину?

— Да, не очень большая цифра. Те, у кого нет острой необходимости постоянно пребывать здесь, вернулись домой. Вы знаете, что студенты перешли на дистанционное обучение. Поэтому часть из них вернулась также в Турцию и там продолжила учебу, а мы им оказали помощь в возвращении. Те, кто в силу учебы или личных обстоятельств вынужден были остаться здесь, остаются под нашим присмотром, сами вузы их тоже контролируют.

— Есть ли заболевшие среди россиян, проживающих в Турции?

— Таких данных у меня нет. Из прессы я узнал, что дипломатические представительства России ведут аналогичную работу по вывозу спецрейсами своих граждан из разных стран, в том числе из Турции.

Фото Олега Тихонова

Продолжают работать все компании согласно решениям правительства

«Планировался визит Рустама Минниханова в Турцию, а теперь и он отменился»

— Я правильно понял, что вы продолжаете приходить на работу и не самоизолировались?

— По мере необходимости мы приходим на работу. Уменьшили количество персонала, сократили рабочий день. Но замок на двери консульства мы не повесили. Кстати, сейчас я с вами общаюсь из офиса, потому что есть постоянная работа, которую невозможно прекратить.

— Получается, Генконсульство не ведет прием граждан?

— Только в очень экстренных ситуациях. Люди заранее записываются, впускаем их по одному: пока один оформляет документы, следующий не заходит. Повторюсь, это только в экстренных случаях. Приходящих немного: все понимают, что сейчас мы проходим особенный период.

— Скажите, а много ли вам пришлось отменять мероприятий и встреч?

— Да, конечно. Часть мероприятий мы проводим в режиме онлайн. 23 апреля было для нас важной датой — 100-летие со дня первого собрания Великого национального собрания Турции. 23 апреля — это также День национального суверенитета и Праздник детей в Турции. В этот день сначала посольство организовало программу для детей и их родителей — все происходило онлайн. Также Институт Юнуса Эмре провел праздник: около 200 тысяч участников подключились к этому торжеству. У нас прошло и свое мероприятие. При Доме дружбы народов РТ существует воскресная школа, где более 40 детей обучаются турецкому языку. И эти дети подготовили свою программу: мы подключились и посмотрели ее. В этом мероприятии участвовал наш посол в Москве, он выступил со своей речью, я — со своей. Мы послушали песни и стихи ребят.

Кроме того, я в онлайн-режиме побеседовал со студентами, которые обучаются здесь. Они мне рассказали о своих нуждах, сложностях. И, как я уже сказал, в пятницу мы раздали им небольшие презенты: я поехал к общежитиям и передал наши подарки.

Фото Максима Платонова

Ежегодно в начале августа в городе проводится фестиваль «Фанфары Казани». Сюда должен был приехать оркестр из Турции. Но уже неясно, как сложится судьба этого фестиваля

Еще есть студенты, которые обучаются в КФУ на различных факультетах и изучают турецкий язык. У них создан разговорный клуб. Мы тоже пообщались онлайн, я ответил на их вопросы. Во вторник совместно с Институтом Юнуса Эмре мы провели лекцию, посвященную древнетюркским эпитафиям. Ректор Университета Алааддина Кейкубада (Аланья) провел для них онлайн-семинар на эту тему. В начале или в середине мая преподаватель факультета международных отношений Технического университета Ближнего Востока (Анкара) и директор Института внешней политики тоже проведет онлайн-лекцию для студентов. Проводим различные онлайн-мероприятия для детей, мастер-классы по рисованию. В общем, сложа руки не сидим.

— Таким образом, мероприятия идут только в виртуальной реальности.

— Именно так.

— А много ли встреч вам пришлось отменить или перенести?

— Да, очень много пришлось. Не буду говорить «отменили», будем считать, что перенесли. Первое мероприятие, которое мне пришлось отменить, из-за чего я сильно расстроился, это выставка кафтанов в османском стиле, которая планировалась в выставочном зале «Манеж» Казанского Кремля. У нас были готовы приглашения, афиши... Будем надеяться, что эта выставка состоится позже. В августе у нас должна была состояться выставка современного турецкого художника — и ее пришлось отменить.

Ежегодно в начале августа в городе проводится фестиваль «Фанфары Казани». Сюда должен был приехать оркестр из Турции. Но уже неясно, как сложится судьба этого фестиваля. Как вам известно, в этом году отменился форум «KazanSummit: Россия — Исламский мир», на который должна была приехать турецкая делегация. Самое важное — планировался визит президента Татарстана Рустама Минниханова в Турцию, а теперь и он отменился до улучшения ситуации. Подчеркиваю, я не хочу, чтоб эти встречи отменились, надеюсь, они состоятся в более поздние сроки. Пока события, запланированные на октябрь, значатся в программе. Посмотрим, как дальше сложится ситуация.

Фото Максима Платонова

Все авиарейсы в Турции полностью приостановлены

«В эти дни мы проходим пик и приближаемся к плато»

— Исмет бей, расскажите, пожалуйста, какие ограничительные меры введены в Турции для предотвращения распространения вируса? Похожи ли они на российские?

— В Турции проходит несколько иначе. Магазины преимущественно закрыты. Но для людей старше 65 лет уже более 5 недель действует полный запрет на выход из дома. И тем, кто младше 20 лет, тоже категорически запрещено выходить на улицу. В 31 иле (провинции) периодически вступает полный запрет на выход на улицу — от двух до трех-четырех дней (если соединяется с выходными). Все авиарейсы в Турции полностью приостановлены. Межмуниципальные перевозки действуют только по особым разрешениям.

Каждый день Минздрав озвучивает свежие цифры. Последние данные показывают, что количество смертей от коронавируса уменьшается. Ежедневно проводятся по 35—40 тысяч тестов. В последние дни число выздоровевших начало превышать количество зараженных. Как мы видим, меры предприняты правильно. При Министерстве здравоохранения сформирован научный совет, который состоит из специалистов. Их доклады и отчеты поступают на стол президенту, членам правительства. И в зависимости от поступивших данных принимаются соответствующие государственные решения.

Что касается экономики, в этой сфере тоже были приняты необходимые меры, которые уже реализуются. Более 4,5 млн семей получили материальную помощь. Осуществляется материальная поддержка тех, кто по разным причинам лишился работы в связи с этой ситуацией. Часть предприятий, соответствующие определенным условиям, тоже получают господдержку.

— Можно говорить, что в Турции пик уже достигнут?

— Часть специалистов заявляют, что в эти дни мы проходим пик и приближаемся к плато.

— Какие отрасли экономики больше всего пострадали в Турции?

— Как и в других странах — сфера перевозок, транспорт, туризм, малое и среднее предпринимательство, парикмахерские, сфера услуг, ресторанный бизнес.

Фото Максима Платонова

— Доля туризма в турецкое экономике занимает довольно большое место…

— Вы правы. Пока министр культуры и туризма считает, что к концу Рамазана (23 мая — последний день Рамазана, — прим. ред.) некоторые объекты будут открыты при соблюдении всех необходимых мер. Например, шезлонги будут располагаться далеко друг от друга. Столы в ресторанах будут раздвинуты на бо́льшие расстояния и количество посадочных мест будет сокращено, а открытые шведские столы вовсе уберут. Но это все пока предположения. К концу мая будет какая-то ясность. Есть мнение, что в середине мая могут открыться торговые центры.

Тимур, в этой ситуации складывается новый мировой порядок. Я, наверное, не первый это говорю: мир поменяется, все будет не как раньше. Как другие страшные болезни вошли в нашу жизнь, изменили ее, так же и коронавирус, наверное, войдет в нашу жизнь, повлияет на наше мировоззрение и на наш мир. И здесь не столь важно, какие меры вы предприняли на своей земле, как вы стараетесь, потому что меры должны быть предприняты всем миром, чтоб что-то сдвинулось с места и чтобы количество этих случаев уменьшилось. Даже если в какой-то стране вирус будет сведен к нулю, а в какой-то другой стране зараза будет расцветать, это может быть хорошо для вашей страны, но вы не сможете открыть границы. Мир уже другой. Не осталось различий между богатыми и бедными, между большой и маленькой страной — все сравнялись.

Вы видите обстановку в Европе. Страны, которые больше всего пострадали (Испания, Италия, Германия), являются развитыми и достаточно богатыми государствами. Но по сравнению с ними Турция оказалась более подготовленной. Когда другие не воспринимали всерьез эту ситуацию, мы уже начинали предпринимать меры. Кроме того, Турция является лидером по производству средств индивидуальной защиты — масок, одноразовых халатов и проч. Этими медицинскими изделиями мы оказали благотворительную помощь пострадавшим европейским странам и продолжаем им помогать.

Более 60 тысяч турецких граждан мы вывезли из разных стран на родину. Например, в выходные Турция вывезла из Швеции своего гражданина, который не мог получить своевременно медицинскую помощь: у него обнаружился коронавирус, и Турция отправила за ним спецборт.

— Продолжаются ли военные действия Турции в Сирии, в том числе операция «Источник мира»?

— Было объявлено о прекращении огня. Насколько мне известно, там все спокойно.