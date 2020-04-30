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Baza: у Мишустина выявлен коронавирус

19:36, 30.04.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Baza: у Мишустина выявлен коронавирус
Фото: government.ru

Проект Baza сообщает, что у премьер-министра РФ Михаила Мишустина выявлен коронавируса. Якобы эту информацию подтвердили два источника.

Другие СМИ сообщают, что глава российского правительства госпитализирован. Его обязанности пока исполняет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

UPD: Премьер подтвердил, что у него выявлен COVID-19. Мишустин пообещал соблюдать режим самоизоляции, передает ТАСС.

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат», — сказал он во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

ОбществоВластьМедицина
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