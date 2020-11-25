АО Полиматиз

Общая информация

АО «Полиматиз» — является дочерним предприятием ПАО «Нижнекамскнефтехим» и входит в группу компаний «ТАИФ».

Компания основана в 2006 году. Официальное открытие предприятия и ввод оборудования в эксплуатацию проектной мощностью 10 000 тонн в год состоялись в июле 2009 года и с этого же момента производятся и реализуются современные нетканые материалы.

Руководитель — Яруллин Радик Фаритович.

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