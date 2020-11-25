АО Полиматиз
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
АО «Полиматиз» — является дочерним предприятием ПАО «Нижнекамскнефтехим» и входит в группу компаний «ТАИФ».
Компания основана в 2006 году. Официальное открытие предприятия и ввод оборудования в эксплуатацию проектной мощностью 10 000 тонн в год состоялись в июле 2009 года и с этого же момента производятся и реализуются современные нетканые материалы.
Руководитель — Яруллин Радик Фаритович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Адрес: 423601, р-н Елабужский ул Ш-2 (ОЭЗ Алабуга Тер.), стр 10/1
- Телефон: (85557) 5-91-10
- Email: info@polymatiz.ru
- Сайт: https://www.polymatiz.ru/
Дата последнего обновления: 25.11.2020