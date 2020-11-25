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АО Полиматиз

Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность

Общая информация

АО «Полиматиз» — является дочерним предприятием ПАО «Нижнекамскнефтехим» и входит в группу компаний «ТАИФ».

Компания основана в 2006 году. Официальное открытие предприятия и ввод оборудования в эксплуатацию проектной мощностью 10 000 тонн в год состоялись в июле 2009 года и с этого же момента производятся и реализуются современные нетканые материалы.

Руководитель — Яруллин Радик Фаритович.

    Контакты

    • Регион: Татарстан
    • Адрес: 423601, р-н Елабужский ул Ш-2 (ОЭЗ Алабуга Тер.), стр 10/1
    • Телефон: (85557) 5-91-10
    • Email: info@polymatiz.ru
    • Сайт: https://www.polymatiz.ru/

    Дата последнего обновления: 25.11.2020

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