Колесов Николай Александрович
Общая информация
Родился в Казани.
Образование:
1975 г. — Городское профессионально-техническое училище N55 г. Казани по специальности «регулировщик радиоаппаратуры»
1987 г. — Казанский финансово-экономический институт по специальности «планирование промышленности».
Трудовая деятельность:
1975 по 1977 гг. — регулировщик, Казанский завод электронно-вычислительных машин.
1977 по 1982 гг. — регулировщик радиоаппаратуры, Казанский оптико-механический завод.
1982 по 1994 гг. — заместитель начальника цеха, начальник механосборочного производства, начальник отдела снабжения, Казанский оптико-механический завод.
1997 по 2007 гг. — генеральный директор ОАО «Завод Элекон».
2000 по 2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва, член президиума Госсовета РТ.
2004 по 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва, член комитета по бюджету, налогам и финансам.
2007 по 2008 гг. — губернатор Амурской области.
С 12 января 2009 г. — генеральный директор ОАО «Концерн Радиоэлектронные технологии» Государственной корпорации «Ростехнологии».
Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан. Лауреат государственной премии Республики Татарстан (2002 г.). Доктор экономических наук. Действительный член Академии естественных наук РФ. Почетный академик международной Академии качества и маркетинга. Действительный член Академии военных наук. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством IV степени» (2005 г.), Дружбы (2000 г.), семью медалями.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 109240, г. Москва, ул. Гончарная, 20/1, стр. 1
- Телефон: +7(495) 587-70-70
- Email: info@kret.com
- Сайт: www.kret.com
Дата последнего обновления: 30.04.2018