ОАО Аромат
Промышленность, Химическая и нефтехимическая промышленность
Общая информация
Фабрика основана в 1942 году. Является одним из ведущих контрактных производителей в отрасли парфюмерной и косметической продукции в России. Производство фабрики состоит из трех основных цехов:
- цех приготовления парфюмерных жидкостей;
- цех розлива парфюмерных жидкостей;
- цех косметики.
Руководитель — Обозов Александр Николаевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул. Фаткуллина, 5
- Телефон: (843) 278-98-90
- Email: aromat-kazan2004@mail.ru
- Сайт: www.aromat-kazan.ru
Дата последнего обновления: 12.03.2018