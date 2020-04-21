Нефтехимики Татарстана развернули борьбу с пандемией и приготовились к падению объемов

Производство растет, цена снижается

За первый квартал 2020 года предприятия нефтехимического комплекса Татарстана нарастили производство на 8% по сравнению с тем же периодом 2019-го (положительной оказалась динамика выпуска нефтепродуктов и пластмассовых изделий, снизилось производство химической продукции и добыча нефти). Но стоимость отгруженной продукции год к году оказалась на 5% ниже — 425 млрд рублей.

Несмотря на то, что первый квартал удалось «вытянуть», ожидается, что по итогам года объем производства неизбежно снизится. Это связано с тем, что многие потребляющие отрасли приостановили работу, а значит, появилась проблема сбыта. Например, обрушился объем авиаперевозок, следовательно, значительно снизилась загрузка нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, пандемия коронавируса ограничила логистику — как внутреннюю, так и на экспорт, и на импорт. Об этом сообщил гендиректор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин на заседании совета директоров холдинга, которое провел Рустам Минниханов.

Пандемия коронавируса ограничила логистику — как внутреннюю, так и на экспорт, и на импорт, сообщил Рафинат Яруллин

Второй фактор давления на деятельность нефтегазохимического комплекса республики после коронавируса — падение нефтяных цен, которое произошло из-за первоначального срыва договоренности ОПЕК+ по организованному снижению добычи странами-экспортерами. Несмотря на то, что 12 апреля экспортеры все-таки согласовали поэтапное снижение добычи, это не помогло перекрыть профицит нефти. Хранилища переполнены, восстановления спроса ожидать не приходится, пока не кончится карантин. Это заставило многие компании комплекса объявить о снижении операционных и инвестиционных расходов на 20—30% относительно первоначальных планов на 2020 год.

«Глубина падения пока непонятна»

Россия сократит добычу до 8 млн баррелей в сутки. Поэтому придется перераспределить квоты между российскими нефтедобывающими компаниями. Например, «Татнефть» объявила о том, что переориентирует инвестиции на нефтепереработку и нефтехимию.

При этом в I квартале в республике выросли на 20% объемы переработки нефти. На 6,3% вырос объем производства на ТАИФ-НК, вошла в строй гидроочистка тяжелого газойля коксования на «ТАНЕКО».

Президент согласился с тем, что ситуация непростая, и нужно принимать антикризисный план

Рустам Минниханов выслушал Рафината Яруллина, который перечислил меры, необходимые для поддержки экономики на федеральном уровне. Президент согласился с тем, что ситуация непростая, и нужно принимать антикризисный план. Он сказал: «Падение будет, но его глубина пока непонятна, поэтому решения надо принимать в ручном режиме». Например, Минниханов предложил поддержать нефтесервисные компании, у которых сейчас резко упал заказ. Им он рекомендовал сохранить коллективы квалифицированных работников. Так, Наиль Маганов, гендиректор «Татнефти», получил рекомендацию временно перепрофилировать высвободившиеся из-за простоя трудовые ресурсы на строительство объектов и в другие вспомогательные сферы.



«Аромат» пандемии: экстренное перепрофилирование в условиях коронавируса

Чтобы покрыть резко взлетевший спрос на антисептики, маски и другие «товары коронавирусного спроса», многие компании нефтехимического комплекса экстренно наладили производство новых видов продукции. Рафинат Яруллин рассказал на заседании о том, что особую активность в этом проявили «Нижнекамскнефтехим», «Татнефть», КАМАЗ, «Татэлектромаш».

Рост выпуска отмечен у «Татхимфармпрепаратов». Начался сильный рост производства на фабрике «Аромат», которая производит дезинфицирующие средства. Заводы «Полиматиз» и «Эластик» выпускают нетканые материалы медицинского назначения (а «Полиматиз» на днях начал и производство медицинских масок из своих материалов, — прим. ред.). «КВАРТ» быстро освоил производство резинок для масок, а на «ПОЗИСе» выросли объемы производства дезинфицирующих рециркуляторов.

Также Яруллин считает, что важно организовать в республике выпуск многоразовых респираторов, увеличить производство этилового и изопропилового спирта

Но нужно предпринимать новые усилия. Рафинат Яруллин заметил, что в Китае применяют диоксид хлора, чтобы дезинфицировать улицы и помещения. В России он пока не производится, а значит, надо проработать возможность наладить этот процесс в Татарстане. Также Яруллин считает, что важно организовать в республике выпуск многоразовых респираторов, увеличить производство этилового и изопропилового спирта. При этом производство антисептиков сталкивается с проблемой: выпуск дезинфицирующих средств в таре более 100 мл облагается акцизом и требует специального разрешения. Поэтому Яруллин предложил освободить производителей спиртовых антисептиков в большой таре от акцизов.



Людмила Губаева, фото tatarstan.ru