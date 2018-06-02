Богуславский Ирек Борисович

Общая информация

Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва, член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

Родился 9 сентября 1967 года в г.Казани.

Образование:

1991 г. окончил Казанский финансово-экономический институт (бухучет)

Трудовая деятельность:



1991 — 1993 гг. — начальник финансового управления Казанского филиала консультативно-коммерческой фирмы.

1993 — 1995 гг. — коммерческий директор предприятия общественного объединения инвалидов «Инвакон».

В 1995 г. — финансовый директор предприятия общественного объединения инвалидов «Инвакон».

1995 — 1998 гг. — финансовый директор ЗАО «Мелита Сервис-М».

С 1999 г. — основатель, финансовый директор ЗАО «Реал Транс Хайр».

С 1999 г. — председатель Совета директоров ОАО «Нэфис Косметикс».

С 2004 г. — член Совета директоров, совладелец ОАО «Казанский жировой комбинат».

С 2005 г. — член Совета директоров ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод».

2007 — 2011 гг. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва.

С декабря 2011 г. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва, член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству

С сентября 2016 г. — депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.



Избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Комитета ГД по экономической политике и предпринимательству.



Награжден Медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), Благодарственным письмом Президента РТ (2007, 2009), имеет Почетное звание «Заслуженный экономист РТ» (2006).



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