Богуславский Ирек Борисович
Общая информация
Депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва, член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
Родился 9 сентября 1967 года в г.Казани.
Образование:
1991 г. окончил Казанский финансово-экономический институт (бухучет)
Трудовая деятельность:
1991 — 1993 гг. — начальник финансового управления Казанского филиала консультативно-коммерческой фирмы.
1993 — 1995 гг. — коммерческий директор предприятия общественного объединения инвалидов «Инвакон».
В 1995 г. — финансовый директор предприятия общественного объединения инвалидов «Инвакон».
1995 — 1998 гг. — финансовый директор ЗАО «Мелита Сервис-М».
С 1999 г. — основатель, финансовый директор ЗАО «Реал Транс Хайр».
С 1999 г. — председатель Совета директоров ОАО «Нэфис Косметикс».
С 2004 г. — член Совета директоров, совладелец ОАО «Казанский жировой комбинат».
С 2005 г. — член Совета директоров ОАО «Казанский маслоэкстракционный завод».
2007 — 2011 гг. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ пятого созыва.
С декабря 2011 г. — депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ шестого созыва, член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству
С сентября 2016 г. — депутат Государственной Думы РФ седьмого созыва.
Избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Комитета ГД по экономической политике и предпринимательству.
Награжден Медалью «В память 1000-летия Казани» (2005), Благодарственным письмом Президента РТ (2007, 2009), имеет Почетное звание «Заслуженный экономист РТ» (2006).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г.Казань, ул. Тукая, 152
- Телефон: (843) 2774173, 5704190
- Email: dir@nefco.ru
Дата последнего обновления: 02.06.2018