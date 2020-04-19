Башкирская неделя: очаги коронавируса в больницах, штрафы за грязь и виртуальное чемпионство «Салавата»

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Фото: Валерий Шахов / bashinform.ru

На неделе в Башкирии, как и в целом по России, выросло число зараженных COVID-19. Ситуация в РКБ по-прежнему тяжелая, на это обратил внимание даже президент РФ Владимир Путин. Следком проверяет, как руководство больницы допустило вспышку коронавируса. В то же время возбуждено уголовное дело о «фейковой» информации о побеге главврача РКБ. В горбольнице №1 Стерлитамака врачей и пациентов отпустили домой до окончания карантина. Тем временем «Салават Юлаев» стал первым виртуальным чемпионом КХЛ, в республике разрешили работать парикмахерским, а Курултай пообещал ввести штрафы за грязь на дорогах. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Очаги COVID-19

По данным на субботу, в Башкирии зарегистрировано 252 случая заражения коронавирусом. За день до этого глава РБ Радий Хабиров докладывал Владимиру Путину, что в республике 10 человек находятся на лечении под аппаратом ИВЛ, 10 — в тяжелом состоянии. С подозрением на коронавирусную инфекцию и с симптомами ОРВИ в стационарах республики находятся 332 человека, из них 10 детей. На карантине — 8 320 человек, это те, кто контактировал с заболевшими, а также прибывшие из-за рубежа, добавил Хабиров.

Он также рассказал президенту о решении ввести карантин во всех социальных учреждениях, в том числе психоневрологических диспансерах, домах престарелых и социальных приютах. «Башлык» попросил Путина подумать о выплатах работникам таких учреждений, поскольку они рискуют не меньше врачей. Ведь коронавирус «бьет по очагам», отметил глава Башкирии.

«Очаги, как правило, возникают из-за наших недоработок, из-за того, что что-то просмотрели, из-за того, что где-то недопроверили вовремя, вот из-за чего», — дополнил Хабирова глава государства.



«Башлык» попросил Путина подумать о выплатах работникам таких учреждений, поскольку они рискуют не меньше врачей. Фото glavarb.ru

Ситуация в РКБ

Вероятно, Путин показал таким образом главе РБ, что знает об основном очаге коронавируса в республике — Республиканской клинической больнице имени Куватова. В начале недели главный врач РКБ Эльза Сыртланова рассказала, что у 52 пациентов подтвердился коронавирус — это 40% от общего числа обратившихся в больницу с пневмонией. В РКБ остались порядка 600 пациентов и 500 медиков.

Следком и прокуратура стали разбираться, как руководство больницы допустило вспышку инфекции. Началась доследственная проверка, которую попросил остановить один из самых известных врачей России — Леонид Рошаль, президент Национальной медицинской палаты. Он пояснил, что лишнее давление на медиков в условиях пандемии будет скорее негативным фактором, и указал, что проверять действия врачей должны Росздравнадзор или Роспотребнадзор.



Подчиненные Александра Бастрыкина ответили президенту Национальной медицинской палаты. Республиканское следственное управление подчеркнуло, что проверить действия руководства попросили сами врачи.

Вместе с тем в СКР возбудили уголовное дело о фейковой информации после распространения видеоролика о побеге руководства РКБ. На видео запечатлены несколько человек, стоящих у окна первого этажа больницы, они передают какие-то вещи. Закадровый голос сообщает, что «оттуда можно уйти». На эту запись обращал внимание сам Бастрыкин.



Позже стало известно, что минимум семь сотрудников РКБ сбежали с карантина

Однако автор видео заявил, что ролик подлинный, в РКБ работает его мать, и он готов доказывать оправданность своих претензий к главврачу больницы и системе здравоохранения.



Позже стало известно, что минимум семь сотрудников РКБ сбежали с карантина. Кировский райсуд Уфы рассмотрел иски от главы республиканского Роспотребназдора о принудительном карантине.



Стерлитамакская горбольница

В Стерлитамаке все развивалось не так драматично, но похоже. Еще в конце марта в городскую клиническую больницу №1 перевели пациента из уфимской РКБ. К 9 апреля выяснилось, что он заражен COVID-19, и на следующий день врачей и пациентов больницы заперли на карантин.

Сотрудники медучреждения тоже предъявили претензии к руководству. По их мнению, работа была организована неверно, а двухнедельного карантина можно было избежать. Пожаловались медики и на условия содержания.



К счастью, сотрудникам первой горбольницы не пришлось сидеть на работе все 14 дней. Их отправили домой, на самоизоляцию. В стенах медучреждения на 18 апреля остались 36 больных и 23 сотрудника.

«Все это наносит ущерб не только эстетическому, но и санитарному, экологическому состоянию наших населенных пунктов», — заявил спикер республиканского парламента Константин Толкачев. Фото gsrb.ru

Штрафы за грязь

Власти Башкирии планируют ввести штрафы за грязь на дорогах. Соответствующий закон рассмотрит Госсобрание — Курултай РБ. Депутатов беспокоит, что грузовики растаскивают грязь со строек и проселочных дорог по улицам.

«Все это наносит ущерб не только эстетическому, но и санитарному, экологическому состоянию наших населенных пунктов», — заявил спикер республиканского парламента Константин Толкачев.

Для граждан штраф составит от 500 до 1 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 до 7 тыс., для юрлиц — от 20 до 25 тысяч.



«Салават Юлаев» — виртуальный чемпион

Из-за запрета на спортивные мероприятия Континентальная хоккейная лига решила завершить сезон в виртуальном пространстве. Ежедневно объявлялись матчи «Кубка Гагарина», и болельщики должны были голосовать за свою команду в соцсетях.

В итоге большинством голосов «Салават Юлаев» обыграл в виртуальных сериях казанский «Ак Барс», новосибирскую «Сибирь» и финский «Йокерит» и стал виртуальным чемпионом. Таким образом уфимцы продемонстрировали, что у них самая активная фан-база.



Большинством голосов «Салават Юлаев» обыграл в виртуальных сериях казанский «Ак Барс», новосибирскую «Сибирь» и финский «Йокерит» и стал виртуальным чемпионом. Фото: twitter.com/khl

Чиновниками будут только изолированные

Радий Хабиров объявил, что не будет брать на госслужбу граждан, получивших штрафы за нарушение режима самоизоляции. При этом в республике за три дня выписали около 1,5 тысячи штрафов.



«Башлык» также объявил о продлении режима самоизоляции как минимум до конца мая.



Стричься можно

Несмотря на обещание ужесточить карантин, власти республики сделали и определенное послабление. Уже с середины недели в Башкирии разрешено работать парикмахерским. Однако имеется ряд ограничений: принимать клиентов необходимо по предварительной записи, в помещении должно находиться не более шести человек одновременно, у работников и посетителей должна измеряться температура. Также обязательными условиями работы являются дистанцирование, дезинфекция и влажная уборка каждые два часа.

Новый глава Салавата и распродажа офисов «Уралкапиталбанка»

Салават возглавил Игорь Миронов, долгое время работавший в структурах «Газпром нефти». Формально он лишь исполняет обязанности главы администрации города, но у экспертов и СМИ практически нет сомнений, что 15 мая на заседании горсовета местные депутаты утвердят чиновника в этой должности. Последние полгода Миронов работал в команде Хабирова на должности замминистра промышленности и энергетики.

Салават возглавил Игорь Миронов, долгое время работавший в структурах «Газпром нефти». Фото salavat.bashkortostan.ru

АСВ выставило на торги недвижимость уфимского «Уралкапиталбанка». Офисы банка в различных частях города расходятся не слишком хорошо. Эксперты считают, что в нынешних условиях реализовать объекты будет трудно даже тогда, когда торги дойдут до цены отсечения, которая в 10 раз ниже начальной.