Анвар Гатиятулин раскрыл подробности трансфера Хейса в «Ак Барс»

Наставник казанцев заявил, что в сделке с нападающим помог Павел Бучневич

Фото: Динар Фатыхов

Анвар Гатиятулин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» раскрыл подробности трансфера в «Ак Барс» нападающего Кевина Хейса.

— Он сейчас занимается документами, этот процесс займет около семи дней. Как все будет готово — он вылетит в Россию. Кстати, хочу поблагодарить Павла Бучневича, с которым они вместе играли в «Рейнджерс». Когда всякие нюансы в переговорах возникали, он помогал разъяснять ситуацию. Знаем, что он может сыграть и с краю, и в центре. Сейчас смотрим его на позиции центрфорварда. Будем смотреть в целом, где каждый игрок будет эффективнее смотреться для командного результата. Исходя из этого и будем принимать решения по сочетаниям, — отметил Гатиятулин.

Сегодня на «Кубке мэра Москвы» «Ак Барс» уступил минскому «Динамо» со счетом 1:2.

Евгений Романов