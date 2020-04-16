В Башкирии режим самоизоляции продлят до конца мая

Режим самоизоляции в целях профилактики коронавируса в Башкирии продлится минимум до конца мая, об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Эти меры непопулярные, но они необходимые. Главы муниципалитетов, настраивайтесь вдолгую и жителей настраивайте вдолгую. Апрель — май — это вот, как здрасте, мы работаем в этом режиме. Дай бог, если так, если мы еще дальше в лето не уйдем», — передает «РИА Новости» его слова.

В Башкирии официально зафиксирован 191 случай заражения COVID-19, девять человек вылечились, пятеро скончались.

Режим полной самоизоляции граждан действует в Башкирии с 31 марта.

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 3 488 новых случаев заражения коронавирусом в 78 регионах.

