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Чистая прибыль «Нижнекамскшины» за полгода снизилась на 22,5%

19:12, 27.08.2026

Производство шин за шесть месяцев сократилось на 1,21 млн штук

Чистая прибыль «Нижнекамскшины» за полгода снизилась на 22,5%
Фото: Максим Платонов

«Нижнекамскшина» опубликовала финансовые результаты за первое полугодие 2026 года. Чистая прибыль компании снизилась на 22,5% по сравнению с прошлым годом и составила 162,78 млн рублей.

— Выручка от реализации продукции и услуг снизилась до 5,55 млрд руб. (-11,8% год к году), — передают «Ведомости».

При этом показатель EBITDA, напротив, вырос на 3% — до 838,91 млн рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 2,17 процентного пункта и достигла 15,11%.

Чистый долг компании за год вырос почти в четыре раза — до 69,8 млн рублей. Вместе с тем отношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев остается отрицательным (‑0,08), что говорит о способности компании обслуживать свои обязательства.

Производственные показатели тоже ухудшились. За шесть месяцев «Нижнекамскшина» выпустила 2,61 млн шин — на 1,21 млн меньше, чем годом ранее.

Ранее правительство РФ выделило более 3,5 млрд рублей на льготные кредиты и банковские гарантии для малого и среднего бизнеса в моногородах и особых экономических зонах.

Вадим Вахрушев

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