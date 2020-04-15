В Башкирии начнут штрафовать на 25 тыс. рублей за «растаскивание» грязи автомобилями

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Депутаты Государственного собрания — Курултая Башкирии рассмотрят законопроект о введении штрафов за загрязнение территории, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств.

«Грузовики нередко выезжают со строек, мест проведения иных земляных работ с немытыми колесами, «растаскивают» грязь по улицам. Другие примеры нарушений — слив топлива, масел или мойка автомобилей в непредназначенных для этого местах. Сюда же относится отсутствие тента, предотвращающего рассыпание груза, например песка, при перевозке. Все это наносит ущерб не только эстетическому, но и санитарному, экологическому состоянию наших населенных пунктов», — сообщил председатель парламента Константин Толкачев.



Для граждан штраф составит от 500 до 1 тыс. рублей, для должностных лиц — от 4 до 7 тыс., для юрлиц — от 20 до 25 тысяч.

Этим же законопроектом предлагается штрафовать за подтопление улиц, тротуаров, дворов, иных территорий по причине сброса или утечки воды из инженерных сетей либо из-за неисправности. Для физлиц штраф составит от 300 до 1 тыс. рублей, для должностных лиц — от 1 до 5 тыс., для юрлиц — от 10 до 50 тыс., сообщили в пресс-центре Курултая РБ.