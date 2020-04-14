Рошаль потребовал отменить проверку СК в РКБ Башкирии

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль потребовал прекратить доследственную проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе.



Ранее Следственный отдел по Кировскому району Уфы также организовал доследственную проверку по факту возможного непринятия своевременных мер руководством Республиканской клинической больницы по предупреждению распространения нового коронавируса среди врачей и пациентов больницы. Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки информации о массовом заражении коронавирусом в РКБ в Уфе.

«На вопрос, все ли сделал главный врач в этой ситуации, должны ответить прежде всего представители Роспотребнадзора, Росздравнадзора и регионального Минздрава. Считаю, что это сегодня не вопрос Следственного комитета Башкирии», — говорится в заявлении Рошаля.

По его словам, инициированная СК проверка «полностью деморализует врачей, находящихся в тяжелейшей ситуации».