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Рошаль потребовал отменить проверку СК в РКБ Башкирии

19:15, 14.04.2020 1
Рошаль потребовал отменить проверку СК в РКБ Башкирии
Фото: kremlin.ru

Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль потребовал прекратить доследственную проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе.

Ранее Следственный отдел по Кировскому району Уфы также организовал доследственную проверку по факту возможного непринятия своевременных мер руководством Республиканской клинической больницы по предупреждению распространения нового коронавируса среди врачей и пациентов больницы. Генеральная прокуратура России взяла на контроль ход проверки информации о массовом заражении коронавирусом в РКБ в Уфе.

«На вопрос, все ли сделал главный врач в этой ситуации, должны ответить прежде всего представители Роспотребнадзора, Росздравнадзора и регионального Минздрава. Считаю, что это сегодня не вопрос Следственного комитета Башкирии», — говорится в заявлении Рошаля.

По его словам, инициированная СК проверка «полностью деморализует врачей, находящихся в тяжелейшей ситуации».

ОбществоМедицина Башкортостан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 апр
    Дело врачей. Кажется это где-то когда-то было?
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