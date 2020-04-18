«Салават Юлаев» первым в истории КХЛ выиграл виртуальный плей-офф Кубка Гагарина

«Салават Юлаев» в четвертый раз подряд одолел «Йокерит» в финале виртуального плей-офф Кубка Гагарина.

В заключительном матче серии болельщики уфимского клуба набрали 44 314 голосов, что на почти 14 тысяч баллов больше, чем собралось у финских фанатов.

Таким образом, «Салават Юлаев» стал первым в истории КХЛ обладателем виртуального плей-офф Кубка Гагарина, не потерпев ни одного поражения. На пути к победе уфимцы разгромили со счетом 4:0 казанский «Ак Барс», новосибирскую «Сибирь» и финский «Йокерит».

Напомним, Континентальная хоккейная лига (КХЛ) запустила виртуальный розыгрыш плей-офф, где болельщики сами выбирали победителя Кубка Гагарина.

В соцсетях лиги каждодневно проходили матчи плей-офф в формате голосования подписчиков. Победителем в них признавалась команда, которая набирала больше всего голосов болельщиков.