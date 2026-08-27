Сафиуллин сыграет с Алькарасом в первом круге US Open

Состоялась жеребьевка Открытого чемпионата США по теннису

Фото: Динар Фатыхов

Определились соперники российских теннисистов по первому кругу Открытого чемпионата США, который стартует в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

Роману Сафиуллину достался испанец Карлос Алькарас, занимающий третье место в мировом рейтинге. Даниил Медведев, который является первой ракеткой России, сыграет с одним из теннисистов, прошедших квалификацию. Андрей Рублев встретится с хорватом Марином Чиличем, а Карен Хачанов — с аргентинцем Романом Бурручагой.

Матчи первого круга US Open пройдут с 28 по 30 августа.

Ранее российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла в первом круге колумбийку Камилу Осорио в двух сетах.



Вадим Вахрущев