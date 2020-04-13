Стали известны подробности закрытия на карантин больницы в Стерлитамаке

Врачи горбольницы №1 Стерлитамака, закрытой на карантин из-за больного с коронавирусом, составили коллективное обращение к главе Башкирии Радию Хабирову и главе Минздрава РБ Максиму Забелину.

Они потребовали разобраться в том, как одно из крупнейших медучреждений юга республики оказалось на 2 недели закрыто вместе со всеми медиками и пациентами.

Отрывок обращения

Из этого обращения (копия есть в распоряжении «Реального времени»), зараженный коронавирусом пациент был переведен в больницу из уфимской РКБ, которая на сегодня также закрыта на карантин.

Заболевание было обнаружено у пациента 9 апреля. Как сообщалось ранее, привезли его 30 марта. На следующее утро все сотрудники больницы, находившиеся дома, были вызваны для сдачи анализов на COVID-19. Уже после прибытия они узнали, что не имеют права покидать больницу.

Авторы обращения указывают, что руководство не приняло решение отделить больного и медперсонал, контактирующий с ним, от остальных пациентов и сотрудников больницы.

«Так, доктор, непосредственно оперировавший пациента с COVID-19, провел после этого несколько операций, не имея отрицательного результата на COVID-19», — говорится в сообщении.

Кроме того, медики жалуются на условия содержания в закрытой на карантин больнице.

Кроме Хабирова и Зяббарова обращение адресовано в прокуратуру и Роспотребнадзор.