Казань заняла 8-е место среди городов России по величине ТК — критерия оценки цены ОСАГО

В целом в республике у столицы Татарстана — максимальный показатель территориального коэффициента

Фото: Динар Фатыхов

Территориальный коэффициент (сокращенно — ТК) в Казани на 2026 год установлен на уровне 1,7. По величине этого показателя столица Татарстана заняла первое место в республике, следует из данных одной из страховых компаний.

Напомним, что территориальный коэффициент — это одна из составляющих, которая учитывается при расчете стоимости полиса ОСАГО. Он дает оценку в среднем уровню аварийности в конкретно взятом регионе или городе.

На втором месте по величине ТК по республике расположились Набережные Челны (1,56), на третьем-пятом местах — Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск (1,24 во всех трех городах), а на шестом — Елабуга (1,16).

Для всех остальных городов и населенных пунктов в регионе ТК равен 1,08.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Кроме того, Казань заняла 8-е место среди городов России с самым высоким ТК. В лидерах здесь оказались Новосибирск — 2,34, Малгобек (Ингушетия) — 1,88, и Бердск (Новосибирская область) — 1,86.

Четвертое место в этом списке заняла Москва (1,8), пятое — Мурманск (1,78), шестое — Челябинск (1,77), седьмое — Искитим, расположенный в Новосибирской области (1,74), а девятое — Сургут (1,7).

Десятое место с ТК, равным 1,64, разделили между собой сразу семь городов: Назрань, Архангельск, Новокузнецк, Екатеринбург, Магнитогорск, Санкт-Петербург и Нижневартовск.

Для сравнения: самый низкий территориальный коэффициент установлен для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей (везде — 0,68).

Ранее сообщалось, что Татарстан занял первое место в антитопе регионов России, где ездит много высокоаварийных автолюбителей. Данный фактор отразился на средней стоимости ОСАГО в республике. Эксперты связали высокую аварийность в регионе с местными особенностями организации дорожного движения и контролем за ним. Подробнее — в материале издания.

Никита Егоров