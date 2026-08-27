Армия России установила контроль над населенным пунктом Шевченковское Запорожской области
Это сделали подразделения группировки войск «Восток»
Армия России установила контроль над населенным пунктом Шевченковское Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны.
— Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Шевченковское Запорожской области, — говорится в сообщении.
Напомним, недавно под контроль российских войск перешли населенные пункты в Сумской и Запорожской областях.
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