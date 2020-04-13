СК возбудил дело из-за фейка о побеге руководства РКБ Башкирии через окно

Следственный комитет Башкирии возбудил уголовное дело по факту распространения недостоверной информации о побеге главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе.

Ранее была организована проверка видеоматериалов, в которых утверждается, что руководство РКБ через окно покинуло здание из-за подтвержденного коронавируса у ряда пациентов. При этом информация была официально опровергнута руководством больницы.

Установлено, что сообщения о побеге не соответствуют действительности. Сейчас СК выясняет обстоятельства распространения фейка, в том числе ищет его авторов.

Напомним, Следственный отдел по Кировскому району Уфы также организовал доследственную проверку по факту возможного непринятия своевременных мер руководством Республиканской клинической больницы по предупреждению распространения нового коронавируса среди врачей и пациентов больницы. Главный врач РКБ Эльза Сыртланова сообщила, что у 52 пациентов больницы подтвердился коронавирус. Это 40% из общего числа пациентов с пневмонией.