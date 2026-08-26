Лента как стоп‑сигнал: что скрывается за закрытием заведений общепита

Как это бьёт по бизнесу и что находят инспекторы РПН

Фото: Татьяна Демина

Лента Роспотребнадзора на двери ресторана в Казани сегодня — уже не редкость, а тревожный маркер системных проблем в общепите. За безупречным фасадом и стильным интерьером нередко скрываются нарушения, которые инспекторы фиксируют за считаные часы, а бизнесу потом приходится расплачиваться месяцами простоя и утраченным доверием гостей. «Реальное время» вместе с экспертами разбиралось в причинах и следствиях ситуации.

«Белая лента» с подписью Авдониной, как антагонист красной ленточки на открытии

За последние месяцы в Казани заметно участились случаи, когда Роспотребнадзор приостанавливал работу заведений общепита — и это сразу бросилось в глаза и гостям города, и самим рестораторам. Выглядит это так, что ведомство как будто активизировало выборочные рейды, и вслед за одной проверкой последовала целая череда решений о временной остановке деятельности. Опрошенные «Реальным временем» игроки рынка по‑разному оценивают причины и последствия волны закрытий.

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди резонансных случаев — приостановка работы Sushi outlet на Чистопольской, 19а. Заведение закрыли на 60 суток из‑за обнаружения кишечной палочки в блюдах и наличия просроченных продуктов. Ресторан «Сыроварня» в парке «Чёрное озеро» также получил 60‑дневное ограничение, но смог возобновить работу раньше срока — после устранения замечаний и при отсутствии подтвержденных случаев кишечной инфекции у посетителей. Еще одним примером стал бар «Пять зелёных бутылок» на улице Профсоюзной: он закрыт на 30 суток по решению надзорного органа из-за несоблюдения санитарных норм.

Инспекторы отмечают, что в проблемных заведениях нередко одновременно фиксируется целый комплекс недочетов. Так, в ряде случаев нарушался температурный режим хранения продуктов, при этом на продукции отсутствовала необходимая маркировка. Параллельно выявлялись сбои в технологических процессах — в том числе нарушения правил обработки и приготовления пищи. К этому добавлялось антисанитарное состояние помещений и недостаточный контроль за состоянием здоровья персонала.

«Термин «антисанитария» охватывает широкий спектр проблем: от нарушения товарного соседства до результатов смывов»

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров прокомментировал серию закрытий заведений общепита в Казани по требованию Роспотребнадзора.

— Говорить о причинах и масштабах нарушений можно только на основании протоколов проверок — эти документы в открытом доступе не публикуются. «Антисанитария» — широкое понятие: речь может идти о нарушениях товарного соседства, несоблюдении поточности технологических процессов, результатах смывов и других факторах. Нередко подобные проблемы связаны с нехваткой персонала, из‑за чего контроль за соблюдением норм ослабевает, — уточнил в разговоре с «Реальным временем» Бухаров.

При этом внеплановые проверки могут проводиться по обращениям граждан без согласования с прокуратурой. Это оставляет пространство для разных сценариев — в том числе для злоупотреблений со стороны посетителей. Однако делать выводы о «волне потребительского терроризма» без конкретных данных преждевременно, считает Бухаров. Ключевой вопрос, по его мнению, — привели ли зафиксированные нарушения к реальным случаям отравлений или угрозе здоровью посетителей.



«Среди распространённых недочётов — формальный подход к организации базовых санитарных процедур»

По словам консультанта сферы гостеприимства и сертифицированного тренера, Риммы Гариповой, причины закрытий заведений носят разноплановый характер — антисанитария далеко не всегда выступает ключевым фактором. Эксперт обращает внимание на характерный разрыв между презентабельным фасадом ресторана и состоянием производственных зон: нередко за безупречной картинкой для гостей скрывается недостаточно выстроенный внутренний контроль.

— Среди распространённых недочётов, фиксируемых при проверках — формальный подход к организации базовых санитарных процедур — в частности, к заключению и исполнению договоров на дезинфекцию и дератизацию, а также дефицит базового оборудования вроде бактерицидных ламп и жироуловителей. Существенную роль играет и специфика помещений: из‑за ограниченной площади в ряде заведений возникают сложности с соблюдением правил товарного соседства, что объективно усложняет поддержание надлежащего уровня безопасности, отмечает эксперт.

Премиальный статус заведения, как отмечает эксперт, не служит гарантией отсутствия нарушений: зачастую проблемы становятся следствием накопившихся управленческих пробелов — от недостаточного внимания собственника до сбоев в текущем контроле со стороны управленческого звена. При этом склонность объяснять волну закрытий «потребительским терроризмом» Гарипова расценивает как попытку сместить фокус с системных вопросов соблюдения норм.

«Совпадения по срокам — стечение обстоятельств»

Ресторатор Раис Валеев считает, что волна закрытий заведений в Казани — не попытка оказать давление на бизнес, а реакция на реальные риски для здоровья посетителей: в основе многих санкций лежат жалобы людей и случаи отравлений. По его мнению, совпадения по срокам — просто стечение обстоятельств.

— Зафиксированные Роспотребнадзором нарушения — лишь малая часть общей картины: если проверить все точки общепита в городе, включая небольшие заведения, число проблемных объектов окажется существенно выше, — уверен ресторатор.

Среди ключевых проблем Валеев называет не только изначальные ошибки при проектировании кухонь (недостаточная площадь, отсутствие отдельных помещений для хранения и уборки), но и человеческий фактор: даже при налаженных процессах и регулярном обучении сотрудников риск нарушений остаётся из‑за банальной невнимательности или небрежности на смене. Эффективным инструментом контроля эксперт считает ежедневный аудит — простой установки правил недостаточно: нужна постоянная проверка маркировки, сроков хранения продуктов и соблюдения санитарных норм.

Говоря о репутационных рисках, ресторатор отмечает, что их масштаб зависит от формата и узнаваемости проекта. Для небольших локальных точек публичный скандал может привести к оттоку части гостей. В случае с крупными и хорошо зарекомендовавшими себя заведениями аудитория зачастую лояльнее: устоявшаяся репутация сглаживает эффект от новостей о временном закрытии. При этом чем больше у сети точек, тем выше совокупные риски.