Путин указал Хабирову на недоработки в борьбе с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин ответил главе Башкирии Радию Хабирову на высказывание губернатора о «бьющем по очагам» коронавирусе.

«Очаги, как правило, возникают из-за наших недоработок, из-за того, что что-то просмотрели, из-за того, что где-то недопроверили вовремя, вот из-за чего», — сказал глава государства.

В своем выступлении Хабиров сообщил о решении ввести карантин в социальных учреждениях, в том числе психоневрологических диспансерах, домах престарелых и социальных приютах.

Напомним, в Башкирии произошла вспышка коронавируса, из-за которой пришлось закрыть РКБ и горбольницу №1 Стерлитамака. На сегодня в республике насчитывается более 200 случаев заражения COVID-19.