«Ак Барс» уступил минскому «Динамо» в первом матче Кубка мэра Москвы
Казанцы проиграли со счетом 1:2
«Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» в первом матче на Кубке мэра Москвы.
Встреча в столице завершилась победой «зубров» со счетом 2:1.
В составе минчан заброшенными шайбами отметились Сэм Энэс и Даниил Липский.
У «Ак Барса» единственный гол на счету нападающего Артема Галимова.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».