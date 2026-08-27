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«Ак Барс» уступил минскому «Динамо» в первом матче Кубка мэра Москвы

17:01, 27.08.2026

Казанцы проиграли со счетом 1:2

«Ак Барс» уступил минскому «Динамо» в первом матче Кубка мэра Москвы
Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» проиграл минскому «Динамо» в первом матче на Кубке мэра Москвы.

Встреча в столице завершилась победой «зубров» со счетом 2:1.

В составе минчан заброшенными шайбами отметились Сэм Энэс и Даниил Липский.

У «Ак Барса» единственный гол на счету нападающего Артема Галимова.

Евгений Романов

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