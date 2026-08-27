В Татарстане появится новое судно для экологического мониторинга

Оно будет работать в связке с автоматической платформой «Акваториум»

В следующем году в Татарстане появится новое судно для экологического мониторинга — катер «Лачын». Он призван усилить мобильность контроля за состоянием рек и водохранилищ, сообщили в Минэкологии республики.

Катер будет работать в связке с автоматической платформой «Акваториум», которая обеспечивает непрерывный замер гидрофизических параметров с автономностью до шести месяцев. Она станет основным инструментом нового катера.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Название нового судна выбрано не случайно: «лачын» переводится с татарского как «сокол». Это связывает его с уже известной программой возрождения популяции сокола-балобана.

— <...> флагман водного мониторинга республики — судно «Фламинго» — работает с 1996 года. Судовой природоохранный комплекс «Волга-М», разработанный по техзаданию Минэкологии РТ, после модернизации в 2022 году провел восемь экспедиций и получил более 3,9 млн измерений на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах, — напомнили в ведомстве.

Напомним, Минэкологии Татарстана развивает цифровую платформу с подсистемами «Надзор», «Экомониторинг» и «Недра». Благодаря автоматизации взыскание экологических штрафов выросло с 18 до 35 млн рублей. Около 108 предприятий получили доступ к личным кабинетам для расчета фоновых концентраций.

