КДК оштрафовал Талалаева на 400 тысяч рублей и отстранил на четыре матча

Причиной стал оскорбительный жест в сторону VIP-трибун во время игры с «Рубином»

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев отстранен от работы на ближайшие четыре матча чемпионата России. Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза.

— С учетом характера нарушения, его повторности и систематичности КДК принял решение применить дисквалификацию на четыре матча чемпионата России и штраф в размере 400 000 рублей, — передает РИА «Новости» слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца.

Поводом для наказания стал эпизод в домашней игре против казанского «Рубина», которая завершилась со счетом 1:1. После финального свистка Талалаев показал оскорбительный жест в сторону VIP-трибуны.

Вадим Вахрушев