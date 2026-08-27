В Татарстане за неделю подорожали яйца и сахар, подешевела колбаса
С 17 по 24 августа 2026 года потребительские цены на основные продовольственные товары в республике изменились
Татарстанстат опубликовал данные о средних потребительских ценах на продукты питания в республике по состоянию на 24 августа. За неделю с 17 августа цены на большинство товаров изменились незначительно, но некоторые позиции показали заметную динамику.
Что подорожало:
- Яйца куриные — цены выросли на 2,5% (с 73,46 до 75,28 руб. за 10 шт.);
- Сахар-песок — прибавил 2,3% (с 78,65 до 80,48 руб. за кг);
- Сметана — подорожала на 1,6% (с 297,96 до 302,87 руб. за кг);
- Колбаса вареная и полукопченая — рост на 0,6—0,9%;
- Куры охлажденные и мороженые — прибавили 1,2%.
Что подешевело:
- Консервы мясные для детского питания — цены снизились на 13% (с 1 175,58 до 1 023,03 руб. за кг);
- Сосиски и сардельки — минус 1,4%;
- Смеси сухие молочные для детского питания — снизились на 1,2%;
- Хлеб и хлебобулочные изделия — подешевели на 0,5—0,8%.
Остальные товары, включая молоко, масло, рыбу, муку и крупы, изменились в пределах 0,3—0,5%.
Ранее сообщалось, что потребительские цены в России снизились на 0,02%.
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