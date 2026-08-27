Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования по поводу кончины бизнесмена Наима Муйичича
Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким
Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам по поводу безвременной кончины партнера, бизнесмена Наима Муйичича.
«В нашей памяти он останется мудрым и талантливым руководителем, ответственным и преданным своему делу человеком. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты», — говорится в сообщении компании.
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