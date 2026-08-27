Новости

19:25 МСК Все новости
Новости раздела

Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования по поводу кончины бизнесмена Наима Муйичича

15:06, 27.08.2026

Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным и близким

Коллектив Группы ТАИФ выражает глубокие соболезнования родным, близким и коллегам по поводу безвременной кончины партнера, бизнесмена Наима Муйичича.

«В нашей памяти он останется мудрым и талантливым руководителем, ответственным и преданным своему делу человеком. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Искренне скорбим вместе с вами, разделяем горечь и боль невосполнимой утраты», — говорится в сообщении компании.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Новости партнеров

Читайте также