Автоэксперт Моржаретто — про организацию дорожного движения в РТ: «Одна из лучших в стране»

При этом он обратил внимание на чрезмерное количество камер

Фото: Динар Фатыхов

В целом организация дорожного движения в Татарстане — одна из лучших в стране, и к ней претензий нет. Таким мнением с корреспондентом «Реального времени» поделился автоэксперт — член общественного совета Федерального дорожного агентства Минтранса России Игорь Моржаретто.

При этом он тоже обратил внимание на чрезмерное количество камер на татарстанских дорогах.



Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— Плотность камер на единицу дороги в Татарстане — самая высокая в России. Однако стоит учесть, что этот момент тоже относится к мерам обеспечения безопасности, — сказал собеседник издания.



Ранее сообщалось, что Татарстан занял первое место в антитопе регионов России, где ездит много высокоаварийных автолюбителей. Данный фактор отразился на средней стоимости ОСАГО в республике. Эксперты связали высокую аварийность в регионе с местными особенностями организации дорожного движения и контролем за ним. Подробнее — в материале издания.

Никита Егоров