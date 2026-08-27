Григорий Денисенко и Семен Терехов не сыграют против минского «Динамо»
Казанцы начнут матч с «зубрами» в 15:00 по московскому времени
«Ак Барс» в своих социальных сетях опубликовал состав на матч против минского «Динамо».
Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
Вратарь: Арефьев (Билялов)
Первое звено: Хмелевский — Семенов — Галимов (Лямкин — Миллер)
Второе звено: Алистров — Бывальцев — Пустозеров (Терехов — Марченко)
Третье звено: Быков — Стась — Якупов (Евсеев — Яруллин)
Четвертое звено: Дыняк — Кателевский — Замалтдинов (Четвериков — Бардин).
Также в составе присутствует Малик Саберзянов.
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