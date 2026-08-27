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Григорий Денисенко и Семен Терехов не сыграют против минского «Динамо»

14:04, 27.08.2026

Казанцы начнут матч с «зубрами» в 15:00 по московскому времени

Григорий Денисенко и Семен Терехов не сыграют против минского «Динамо»
Фото: взято с сайта ak-bars.ru

«Ак Барс» в своих социальных сетях опубликовал состав на матч против минского «Динамо».

Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

Вратарь: Арефьев (Билялов)

Первое звено: Хмелевский — Семенов — Галимов (Лямкин — Миллер)

Второе звено: Алистров — Бывальцев — Пустозеров (Терехов — Марченко)

Третье звено: Быков — Стась — Якупов (Евсеев — Яруллин)

Четвертое звено: Дыняк — Кателевский — Замалтдинов (Четвериков — Бардин).

Также в составе присутствует Малик Саберзянов.

Евгений Романов

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