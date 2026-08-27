В конце недели в Татарстане ожидается похолодание

1 сентября местами возможен небольшой дождь

Фото: Сергей Козлов

В предстоящие сутки на погоду в Татарстане начнет влиять гребень скандинавского антициклона с холодной сухой погодой. Северо-западные воздушные потоки продолжат поставлять в регион арктический воздух, сообщили в Гидрометцентре РТ.

В выходные дни и в начале следующей недели на территории республики температуры воздуха в ночные часы опустятся до +1... +7 градусов, а днем не превысят +12... +18 градусов. Среднесуточные температуры в этот период прогнозируются на 4—6 градусов ниже нормы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, 1 сентября в связи с близостью атмосферного фронта местами ожидается небольшой дождь. Температуры в дневные часы повысятся до +16... +21 градуса.

Напомним, ожидается, что эта осень в Казани будет теплее климатической нормы, хотя во второй половине сезона немного прохладнее прошлогодней. Рекордных показателей все же не ожидается.

Галия Гарифуллина