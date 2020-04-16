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Хабиров заявил, что на госслужбу не будут брать людей со штрафами за нарушение самоизоляции

14:12, 16.04.2020
Хабиров заявил, что на госслужбу не будут брать людей со штрафами за нарушение самоизоляции
Фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что на государственную или муниципальную службу не будут брать людей, у которых в личном деле есть штраф за нарушение карантина.

«Мне не нужны в команде люди, не думающие об окружающих, о нашей республике. А штрафов только за три дня — более полутора тысяч. И эта цифра будет расти», — написал он во «ВКонтакте».

Ранее в Уфе местного жителя оштрафовали на 15 тыс. рублей за нарушение режима самоизоляции. Это первый в России случай такого штрафа после внесения изменений в законодательство, указ был подписан президентом России Владимиром Путиным 1 апреля.

ОбществоВласть Башкортостан
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