ГУП Таттехмедфарм

Общая информация

Государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм») – одна из самых крупных оптово-розничных фармацевтических компаний РТ.

ГУП «Таттехмедфарм» создано в декабре 1999 года в соответствии с постановлением кабмина РТ путем реорганизации оптово-розничного предприятия «Татарстанфармация» и ГУП Аптек Республики Татарстан. С августа 2006 г. в состав ГУП «Таттехмедфарм» вошли аптечные учреждения и аптечный склад ГУП «Челныфармация».



ГУП «Таттехмедфарм» обеспечивает медикаментами все государственные лечебно-профилактических учреждения республики.

В состав предприятия входят: аптечный склад, государственная аптечная сеть, информационно-справочная служба «Справочная 003».



В государственную аптечную сеть входят более 240 аптек. В составе предприятия также имеется 21 производственная аптека, обеспечивающие потребности населения в лекарствах, изготовленных по индивидуальным рецептам врачей. 3 аптеки из этого числа находятся в Казани, 2 – в Набережных Челнах, остальные в муниципальных районах республики.

Список аптек ГУП «Таттехмедфарм»:

Государственные аптеки г. Казани

Государственные аптеки г. Набережные Челны

Районные государственные аптеки

Генеральный директор — Акберов Олег Закариевич



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