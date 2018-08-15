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ГУП Таттехмедфарм

Торговля, Медицина, Оптовая торговля, Розничная торговля
ГУП Таттехмедфарм

Общая информация

Государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм») – одна из самых крупных оптово-розничных фармацевтических компаний РТ.

ГУП «Таттехмедфарм» создано в декабре 1999 года в соответствии с постановлением кабмина РТ путем реорганизации оптово-розничного предприятия «Татарстанфармация» и ГУП Аптек Республики Татарстан. С августа 2006 г. в состав ГУП «Таттехмедфарм» вошли аптечные учреждения и аптечный склад ГУП «Челныфармация».

ГУП «Таттехмедфарм» обеспечивает медикаментами все государственные лечебно-профилактических учреждения республики.

В состав предприятия входят: аптечный склад, государственная аптечная сеть, информационно-справочная служба «Справочная 003».

В государственную аптечную сеть входят более 240 аптек. В составе предприятия также имеется 21 производственная аптека, обеспечивающие потребности населения в лекарствах, изготовленных по индивидуальным рецептам врачей. 3 аптеки из этого числа находятся в Казани, 2 – в Набережных Челнах, остальные в муниципальных районах республики.

Список аптек ГУП «Таттехмедфарм»:

  • Государственные аптеки г. Казани
  • Государственные аптеки г. Набережные Челны
  • Районные государственные аптеки
Генеральный директор — Акберов Олег Закариевич

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420054, г. Казань, ул. Тихорецкая, 11, а/я 116
  • Телефон: (843) 294-97-01
  • Email: ttmf@tatar.ru
  • Сайт: farm.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 15.08.2018

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