ГУП Таттехмедфарм
Общая информация
Государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм») – одна из самых крупных оптово-розничных фармацевтических компаний РТ.
ГУП «Таттехмедфарм» создано в декабре 1999 года в соответствии с постановлением кабмина РТ путем реорганизации оптово-розничного предприятия «Татарстанфармация» и ГУП Аптек Республики Татарстан. С августа 2006 г. в состав ГУП «Таттехмедфарм» вошли аптечные учреждения и аптечный склад ГУП «Челныфармация».
ГУП «Таттехмедфарм» обеспечивает медикаментами все государственные лечебно-профилактических учреждения республики.
В состав предприятия входят: аптечный склад, государственная аптечная сеть, информационно-справочная служба «Справочная 003».
В государственную аптечную сеть входят более 240 аптек. В составе предприятия также имеется 21 производственная аптека, обеспечивающие потребности населения в лекарствах, изготовленных по индивидуальным рецептам врачей. 3 аптеки из этого числа находятся в Казани, 2 – в Набережных Челнах, остальные в муниципальных районах республики.
Список аптек ГУП «Таттехмедфарм»:
- Государственные аптеки г. Казани
- Государственные аптеки г. Набережные Челны
- Районные государственные аптеки
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, г. Казань, ул. Тихорецкая, 11, а/я 116
- Телефон: (843) 294-97-01
- Email: ttmf@tatar.ru
- Сайт: farm.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 15.08.2018