ООО Фармацевтический Медицинский Полис Республики Татарстан
Общая информация
ООО «ФармМедПолис РТ» создан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16 апреля 2018 года № 251 «О формировании в Республике Татарстан института развития фармацевтической промышленности Республики Татарстан в формате проектного офиса» с целью развития в республике фармацевтической и медицинской промышленности и рынка медицинских услуг.
Организация создана для развития национальной медицинской промышленности, коммерциализации новых технологий в сфере здравоохранения и поддержки российских, а также иностранных компаний в области производства медицинских изделий и оборудования.
Руководитель — Гайфуллин Альберт Анварович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, ул Николая Ершова, 29
- Телефон: (843) 208-58-78
- Email: info@pharmmedpolis.com
- Сайт: https://pharmmedpolis.com/
Дата последнего обновления: 24.11.2020