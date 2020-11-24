ООО Фармацевтический Медицинский Полис Республики Татарстан

Общая информация

ООО «ФармМедПолис РТ» создан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16 апреля 2018 года № 251 «О формировании в Республике Татарстан института развития фармацевтической промышленности Республики Татарстан в формате проектного офиса» с целью развития в республике фармацевтической и медицинской промышленности и рынка медицинских услуг.

Организация создана для развития национальной медицинской промышленности, коммерциализации новых технологий в сфере здравоохранения и поддержки российских, а также иностранных компаний в области производства медицинских изделий и оборудования.

Руководитель — Гайфуллин Альберт Анварович.





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