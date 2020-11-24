Список компаний

ООО Фармацевтический Медицинский Полис Республики Татарстан

Медицина

Общая информация

ООО «ФармМедПолис РТ» создан в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 16 апреля 2018 года № 251 «О формировании в Республике Татарстан института развития фармацевтической промышленности Республики Татарстан в формате проектного офиса» с целью развития в республике фармацевтической и медицинской промышленности и рынка медицинских услуг.

Организация создана для развития национальной медицинской промышленности, коммерциализации новых технологий в сфере здравоохранения и поддержки российских, а также иностранных компаний в области производства медицинских изделий и оборудования.

Руководитель — Гайфуллин Альберт Анварович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, ул Николая Ершова, 29
  • Телефон: (843) 208-58-78
  • Email: info@pharmmedpolis.com
  • Сайт: https://pharmmedpolis.com/

Дата последнего обновления: 24.11.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам