На «Казаньоргсинтез» поступит нетканый материал от «Полиматиза» для пошива одноразовых масок

Фото: АО "Полиматиз"

Для сотрудников «Казаньоргсинтеза» маски из материала АО «Полиматиз» будут шить малые швейные предприятия и рабочие-надомники. Планируется, что ежедневно они будут производить от 3 до 5 тысяч масок.



«Полиматиз» — дочернее предприятие ПАО «Нижнекамскнефтехим» и входит в Группу компаний ТАИФ. Сырье для компании поставляет «Нижнекамскнефтехим». Из него «Полиматиз» выпускает высокотехнологичный нетканый материал полиспан для изготовления медицинского белья, масок, акушерских и хирургических костюмов.

Ранее «Реальное время» сообщало о том, что «Казаньоргсинтез» сохранит выплату заработной платы в нерабочие дни с 4 по 30 апреля.