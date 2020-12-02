ООО Аэропорт Бугульма
Общая информация
Днем рождения Бугульминского авиапредприятия считается 10 июля 1953 года.
29 января 2010 года ОАО «Бугульминское авиапредприятие» переименовано в ОАО «АК БАРС АЭРО».
В ноябре 2012г. из ОАО «АК БАРС АЭРО» выделено новое юридическое лицо — ООО «Аэропорт «Бугульма».
Руководитель — Шакиров Ринат Рашидович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Бугульма
- Адрес: 423231, проезд Аэропорт
- Телефон: (85594) 6-35-16
- Email: http://www.bugavia.ru/
- Сайт: http://www.bugavia.ru/
Дата последнего обновления: 02.12.2020