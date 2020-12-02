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ООО Аэропорт Бугульма

Логистика и транспорт

Общая информация

Днем рождения Бугульминского авиапредприятия считается 10 июля 1953 года.

29 января 2010 года ОАО «Бугульминское авиапредприятие» переименовано в ОАО «АК БАРС АЭРО».

В ноябре 2012г. из ОАО «АК БАРС АЭРО» выделено новое юридическое лицо — ООО «Аэропорт «Бугульма».

Руководитель — Шакиров Ринат Рашидович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Бугульма
  • Адрес: 423231, проезд Аэропорт
  • Телефон: (85594) 6-35-16
  • Email: http://www.bugavia.ru/
  • Сайт: http://www.bugavia.ru/

Дата последнего обновления: 02.12.2020

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