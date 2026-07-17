Центробанк: рост цен ускорился в большинстве регионов России в июне 2026 года

Подорожание объясняется в основном временными факторами

Фото: Айдар Раманкулов

В июне 2026 года в большинстве регионов России наблюдался более быстрый рост цен по сравнению с маем, согласно отчету Центробанка РФ. Этот рост объясняется в основном временными факторами.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились, так как в апреле и мае овощи и фрукты подешевели значительно сильнее обычных сезонных колебаний, и в июне произошла коррекция цен. В сегменте непродовольственных товаров увеличились цены на бензин и дизельное топливо из-за сокращения производства и сбоев в поставках. При этом без учета нефтепродуктов цены на непродовольственные товары снизились почти в 40 регионах.

Услуги в июне дорожали медленнее, чем в мае, в половине российских регионов. Основной причиной этого тренда Центробанк назвал более сдержанный спрос на внутренний туризм. Тем не менее в целом услуги продолжают дорожать довольно быстро.

Ранее сообщалось, что в Татарстане инфляция в июне достигла 7,26%.

Никита Егоров