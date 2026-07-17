Новости экономики

21:17 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Центробанк: рост цен ускорился в большинстве регионов России в июне 2026 года

19:01, 17.07.2026

Подорожание объясняется в основном временными факторами

Центробанк: рост цен ускорился в большинстве регионов России в июне 2026 года
Фото: Айдар Раманкулов

В июне 2026 года в большинстве регионов России наблюдался более быстрый рост цен по сравнению с маем, согласно отчету Центробанка РФ. Этот рост объясняется в основном временными факторами.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились, так как в апреле и мае овощи и фрукты подешевели значительно сильнее обычных сезонных колебаний, и в июне произошла коррекция цен. В сегменте непродовольственных товаров увеличились цены на бензин и дизельное топливо из-за сокращения производства и сбоев в поставках. При этом без учета нефтепродуктов цены на непродовольственные товары снизились почти в 40 регионах.

Услуги в июне дорожали медленнее, чем в мае, в половине российских регионов. Основной причиной этого тренда Центробанк назвал более сдержанный спрос на внутренний туризм. Тем не менее в целом услуги продолжают дорожать довольно быстро.

Ранее сообщалось, что в Татарстане инфляция в июне достигла 7,26%.

Никита Егоров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаБанки

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть411.6
  • Нижнекамскнефтехим37.65
  • Казаньоргсинтез44.2
  • КАМАЗ39.5
  • Нижнекамскшина23.8
  • Таттелеком0.478