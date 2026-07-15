В Татарстане на реализацию нацпроектов направили 20 млрд рублей с начала 2026 года

Большая часть средств ушла на достижение целей по нацпроекту «Семья»

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане по итогам первого полугодия 2026-го исполнение по расходам, направленным на реализацию национальных проектов, составило 20,6 млрд рублей или 38% от годовых назначений, сообщила пресс-служба Минфина республики.

Больше всего средств направили на реализацию нацпроекта «Семья» (8,4 млрд рублей или 47% от годовых назначений). Следом по сумме идут «Молодежь и дети» (4,2 млрд, 55%), «Инфраструктура для жизни» (3,8 млрд, 19%) и «Беспилотные авиасистемы» (2 млрд, 100%).

— В 2026 году на реализацию 11 национальных проектов в бюджете Республики Татарстан предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 53,8 млрд рублей, из них: 28,8 млрд рублей — за счет средств федерального бюджета и 25 млрд рублей — за счет средств бюджета республики, — говорится в сообщении Минфина Татарстана.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выделили 64,9 млн рублей на проведение демонстрационного экзамена.

Никита Егоров