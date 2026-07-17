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Минфин предложил исключить торговлю из УСН

21:38, 17.07.2026

Бюджет может недополучить 75 млрд рублей

Минфин предложил исключить торговлю из УСН
Фото: Михаил Захаров

Министерство финансов обратилось к предпринимательским объединениям с просьбой высказать позицию по вопросу возможного исключения оптовой и розничной торговли из перечня видов деятельности, для которых доступна упрощенная система налогообложения. Соответствующее письмо за подписью замминистра Алексея Сазанова направлено в Торгово-промышленную палату, «Опору России» и «Деловую Россию», сообщает РБК.

— Они связаны с регистрацией организаций и ИП, торгующих через маркетплейсы, в регионах с пониженными ставками. При этом предпринимательская деятельность ведется за их пределами, что позволяет им экономить на налогах, — сообщает РБК.

Поводом послужило исследование «Центра налоговой политики» и Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, авторы которого пришли к выводу, что продавцы на маркетплейсах активно используют такие льготы.

Согласно оценкам, только в шести регионах-лидерах по числу селлеров (Калмыкия, Дагестан, Чечня, Удмуртия, Мордовия) совокупные недополученные доходы бюджета в 2026 году могут составить 75 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор заподозрил реэкспорт армянских цветов через Иран.

Вадим Вахрушев

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