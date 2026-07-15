ВВП России вернулся к росту во втором квартале
Во II квартале уровень деловой активности превысил показатели начала года
Банк России сообщил о возобновлении роста экономики во втором квартале 2026 года после спада активности в начале года. По данным департамента исследований и прогнозирования ЦБ, уровень деловой активности превысил показатели первого квартала.
— Вместе с тем неоднородность по отраслям стала еще более выраженной, а экономика столкнулась с негативным шоком предложения, — передает ТАСС информацию из документа.
Это позволяет ожидать перехода к увеличению ВВП в годовом выражении.
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