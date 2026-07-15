«Финам»: жители малых городов стали чаще формировать положительную кредитную историю

Средний кредитный рейтинг россиян в июне 2026 года достиг 722 баллов, увеличившись за год на два пункта

Фото: Динар Фатыхов

Кредитные рейтинги жителей небольших городов растут благодаря постепенному развитию банковских услуг и более активному участию регионов в финансовой системе. Таким мнением с «Реальным временем» поделился директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Если в крупных городах кредитный рынок уже сформирован, то в малых населенных пунктах у многих жителей только появляется возможность создать положительную кредитную историю.

— Кроме того, заемщики в регионах зачастую более консервативны — меньше используют дорогие необеспеченные кредиты и лучше соблюдают платежную дисциплину, — заявил Кабаков.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Средний кредитный рейтинг россиян в июне 2026 года достиг 722 баллов, увеличившись за год на два пункта. Рост показателя зафиксирован в большинстве регионов страны, в том числе и в Татарстане, что, по оценке специалистов, свидетельствует о повышении финансовой грамотности заемщиков. Если говорить о точечном росте, то открывается один интересный факт: подъем особенно высок именно в малых городах регионов. Почему они могут стать следующим источником роста розничного кредитования и чем выделился татарстанский Иннополис — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова