В Татарстане инфляция в июне достигла 7,26%

За месяц цены выросли на 1,11%

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Годовая инфляция в Татарстане в июне 2026 года ускорилась до 7,26% против 6,29% месяцем ранее, сообщает Росстат. Показатель оказался выше среднероссийского уровня, который в июне составил 6,02%.

В июне продукты подорожали на 1,1%, непродовольственные товары — на 1,01%, услуги — на 1,22%, сообщают данные Росстата.

Особенно заметно выросла стоимость плодоовощной продукции — на 5,83% за месяц.

С начала года цены в Татарстане увеличились на 4,84%. В целом по России инфляция в июне составила 6,02% (в мае — 5,31%), потребительские цены выросли за месяц на 0,87%, с начала года — на 4,19%.

Ранее аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 14,5%.

Вадим Вахрушев