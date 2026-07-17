Денежная база в России выросла за неделю более чем на 230 млрд рублей

Объем денежной базы в России на 10 июля составил 21,82 трлн рублей

Фото: Артем Дергунов

Объем денежной базы в России в узком определении на 10 июля составил 21,82 трлн рублей. Об этом сообщили в Банке России. За неделю показатель увеличился на 230,9 млрд рублей, или на 1,06%. На 3 июля объем денежной базы составлял 21,59 трлн рублей.

В узком определении денежная база включает наличные деньги, выпущенные Банком России, в том числе средства в кассах кредитных организаций, а также остатки средств на счетах обязательных резервов банков в ЦБ.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

Напомним, что Банк России с 10 июля ввел в обращение модернизированную банкноту номиналом 100 рублей выпуска 2026 года. Она посвящена Центральному федеральному округу.

— Банкнота 100 рублей выпуска 2026 года является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации наравне с ранее выпущенными банкнотами аналогичного номинала и обязательна к приему без ограничений по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг, — сообщает ЦБ.

Наталья Жирнова