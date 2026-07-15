Прогноз средней ключевой ставки на 2026 год вырос до 14,5%

На 2027 год — до 12,2%

Фото: Айдар Раманкулов

Аналитики, опрошенные Банком России, повысили прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год с 14,1% до 14,5% годовых. Прогноз на 2027 год вырос с 10,6% до 12,2%, а на 2028 год — с 9% до 10%.

Оценка на 2029 год также повышена — с 8,1% до 8,6%, передает ТАСС данные Банка России.

Одновременно пересмотрены прогнозы по инфляции и ВВП. Инфляция на 2026 год ожидается на уровне 6,2% (против 5,3%), на 2027 год — 4,6% (вместо 4,4%), на 2028 год — 4,1% (было 4,0%). Прогноз роста ВВП на 2026 год понижен до 0,6% (ранее 0,7%), на 2027 год — до 1,3% (было 1,5%).

Оценки на 2028 и 2029 годы сохранены на уровнях 1,7% и 1,8% соответственно.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что снижение ключевой ставки будет естественным процессом.

Вадим Вахрушев