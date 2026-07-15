Спрос на покупку доллара в РФ вырос на 11%
Доллар остается лидером (68% запросов), но интерес к евро вырос на 18% за квартал
Спрос на покупку доллара в России вырос на 11% во втором квартале 2026 года. Об этом сообщает маркетплейс «Выберу.ру».
— Число обращений к разделу обмена валюты выросло на 6% по сравнению с первым кварталом 2026 год, — сообщает маркетплейс.
Доллар сохранил лидерство, на него пришлось 68% всех запросов (586 тыс.). Интерес к евро вырос на 18% (142 тыс.), его доля составила 16%. Китайский юань занял 9%, дирхам ОАЭ — 3%, турецкая лира — 2%.
Рост интереса к евро связан с сезонным фактором (поездки в Европу). Данные основаны на 3 млн запросов пользователей за апрель — июнь 2026 года.
— Нельзя сказать, что россияне отказываются от доллара, скорее рассматривают диверсификацию валютного портфеля, — рассказал исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак.
Ранее Банк России сообщил о росте денежной базы в узком определении на 225,5 млрд рублей за неделю.
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