Новые точки роста товарооборота между Россией и Китаем покажут на форуме «РОСТКИ»

По итогам января — мая 2026 года товарооборот между двумя странами увеличился на 22,9%

Фото: Артем Дергунов

В рамках IV Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который пройдет в Казани с 16 по 19 августа 2026 года, эксперты, представители органов власти и деловых объединений обсудят перспективы дальнейшего роста товарооборота между Россией и Китаем, развитие межрегионального сотрудничества и новые возможности для бизнеса на одном из крупнейших рынков мира. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Российско-китайское экономическое партнерство продолжает демонстрировать устойчивость и высокий потенциал роста. По итогам января — мая 2026 года товарооборот между двумя странами увеличился на 22,9% и достиг 109,5 млрд долларов. Эти показатели подтверждают сохранение долгосрочного тренда на расширение экономических связей между Россией и Китаем, несмотря на временную коррекцию объемов торговли в 2025 году.

Важной темой обсуждения станет роль регионов в развитии двустороннего сотрудничества. Особое внимание будет уделено опыту Татарстана, который сохраняет статус одного из ведущих российских партнеров Китая. По итогам 2025 года товарооборот республики с КНР сохранился на уровне 3,3 млрд долларов, что свидетельствует о высокой устойчивости экономических связей и эффективности выстроенных механизмов взаимодействия.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Примеры успешной работы есть и в других регионах. Торгово-промышленная палата Еврейской автономной области развивает сотрудничество с Комитетом по содействию международной торговле провинции Ляонин. После подписания соглашения взаимодействие перешло к регулярным визитам и практической работе. Санкт-Петербургская Торгово-промышленная палата (ТПП) в 2026 году выступила оператором российско-китайского делового форума «Санкт-Петербург — регионы Китая: от диалога к реальным проектам», который собрал более 350 участников. В системе палат также есть соглашения с китайскими структурами провинций Юньнань, Цзянсу, Аньхой, Чжэцзян, Шанхая и других регионов.

Эксперты форума рассмотрят перспективы расширения сотрудничества в машиностроении, нефтехимии, агропромышленном комплексе, промышленном оборудовании, логистике, цифровых технологиях и совместных производственных проектах. Отдельный акцент будет сделан на развитии прямых связей между российскими регионами и китайскими провинциями, что позволяет компаниям быстрее находить партнеров, выходить на новые рынки и формировать устойчивые производственные цепочки.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В результате смогут появиться новые инициативы по развитию межрегионального сотрудничества, расширению деловых контактов и повышению эффективности работы российских компаний на китайском рынке. Участники форума также обсудят механизмы поддержки экспортеров, инструменты поиска надежных партнеров и лучшие практики реализации совместных инвестиционных проектов.

— Что касается работы через провинции Китая, такой подход я считаю не просто эффективным, а практически необходимым. Китайская экономика очень регионально структурирована. У каждой провинции есть своя промышленная специализация, свои органы содействия торговле, свои деловые круги, индустриальные парки, логистические возможности. Поэтому договоренности «регион — провинция» позволяют быстрее выходить не на абстрактный китайский рынок, а на конкретных партнеров, конкретные площадки и конкретные цепочки поставок, — отметил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.

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Никита Егоров