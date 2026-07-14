Трамп заменил выплаты за проход через Ормузский пролив торговыми соглашениями

Ранее президент США сообщал, что Вашингтон планирует взимать плату в размере 20% от стоимости перевозимых грузов для покрытия расходов

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Персидского залива вместо компенсационных выплат за обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе заключат с Вашингтоном торговые и инвестиционные соглашения.

По словам американского лидера, решение было принято после консультаций с руководителями стран региона. Трамп отметил, что новые договоренности будут выгодны как США, так и государствам Персидского залива.

Ранее президент США сообщал, что Вашингтон намерен выступать гарантом безопасности прохода судов через Ормузский пролив и планирует взимать плату в размере 20% от стоимости перевозимых грузов для покрытия расходов. Трамп также заявил, что новые соглашения помогут создать в США миллионы высокооплачиваемых рабочих мест.

Кроме того, американский президент вновь заявил, что Ормузский пролив остается открытым для всех судов, кроме иранских. По его словам, США вводят полную блокаду портов Ирана и не позволят стране получить ядерное оружие.

Напомним, что президент США Дональд Трамп намерен поддержать законопроект об ужесточении антироссийских санкций, который скоро поступит на рассмотрение Конгресса.

Наталья Жирнова