Россия за январь — июнь 2026 года увеличила выручку от экспорта свинины в КНР в 1,4 раза

Наша страна сохранила четвертое место среди основных поставщиков свинины в Китай

Фото: Динар Фатыхов

Россия в январе — июне 2026 экспортировала в Китай продукции свиноводства на $50,2 млн, что в 1,4 раза больше, чем годом ранее (на $35,7 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР. В результате Россия сохранила четвертое место среди основных поставщиков свинины в Китай, приблизившись к показателю топ-3 — Великобритании (на $53,7 млн).

Всего в январе — июне КНР закупала продукцию свиноводства в 17 странах. Основными поставщиками были Испания (на $241,1 млн) и Бразилия (на $125,8 млн).

В июне экспортная выручка России от поставок свинины в Китай снизилась до $9,2 млн с $10,2 млн в июне 2025 года. Она также была ниже и показателя мая этого года — $10,8 млн. Максимальный месячный показатель в этом году пришелся на май — $10,8 млн.

В 2025 году Россия экспортировала в Китай продукции свиноводства на $86,5 млн, что в 1,6 раза больше, чем в 2024 году (на $53,3 млн).

Российская свинина впервые появилась на рынке КНР в апреле 2024 года после того, как осенью 2023 года Китай снял запрет на ее ввоз. Право на поставки сначала было предоставлено трем компаниям («Мираторг», «Тамбовский бекон» (группа «Русагро») и «Великолукский мясокомбинат»). Первым экспортером стал «Мираторг». В июле 2026 года в число экспортеров был включен Курский мясоперерабатывающий завод.

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Никита Егоров