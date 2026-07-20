В Татарстане объем выдачи кредитных карт упал на 6,2% за месяц

Такая динамика свидетельствует о слабом аппетите к риску со стороны банков

Фото: Максим Платонов

В Татарстане в июне 2026 года жителям выдали 33,4 тыс. кредитных карт. Это на 6,2% меньше по сравнению с маем того же года, следует из аналитики НКБИ.

В целом россиянам, по данным кредиторов, в июне 2026 года выдали 1,22 млн кредиток. За месяц данный показатель снизился на 4,2%. При этом, как подчеркнули эксперты, выдача кредитных карт снижается третий месяц подряд.

— Выдача новых кредитных карт снижается с апреля 2026 года и в целом продолжает оставаться на довольно низком уровне. Напомним, что во II квартале 2026 года было выдано почти в 2 раза меньше кредиток, чем во II квартале 2024 года. Такая динамика свидетельствует о слабом аппетите к риску со стороны банков, которые сохраняют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. Между тем качество входящего потока заявителей хоть и улучшается, но довольно медленно. Потенциальным заемщикам в этой ситуации стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, — прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что задолженность россиян по ипотеке в июне выросла на 1%.

Никита Егоров