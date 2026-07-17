ФНС и несколько министерств получат доступ к данным для мониторинга цен на продукты
Полученные сведения сохранят режим конфиденциальности, а доступ к ним будет предоставляться только уполномоченным сотрудникам
Федеральная налоговая служба, Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба могут получить доступ к данным для сквозного мониторинга цен на продовольственные товары. Об этом сообщили в Госдуме «Известиям».
В июле 2026 года депутаты приняли в первом чтении два законопроекта, которые предусматривают создание системы мониторинга цен на продукты по всей цепочке движения товаров. Один из документов позволит уполномоченным ведомствам получать от ФНС сведения о доходах, расходах, прибыли и объемах реализации компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли продовольствием.
Эти данные будут использоваться для анализа причин изменения цен и факторов, влияющих на их формирование.
Второй законопроект определяет порядок передачи информации, которая относится к налоговой тайне. Полученные сведения сохранят режим конфиденциальности, а доступ к ним будет предоставляться только уполномоченным сотрудникам. Как уточнили в Госдуме, список ведомств, которые смогут получать такие данные, будет ограниченным. В него войдут ФНС, Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ФАС.
Предполагается, что новая система позволит отслеживать изменение цен на продукты на всех этапах — от производства до продажи, выявлять причины роста стоимости и при необходимости принимать меры реагирования.
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