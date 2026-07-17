ФНС и несколько министерств получат доступ к данным для мониторинга цен на продукты

Полученные сведения сохранят режим конфиденциальности, а доступ к ним будет предоставляться только уполномоченным сотрудникам

Фото: Мария Зверева

Федеральная налоговая служба, Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба могут получить доступ к данным для сквозного мониторинга цен на продовольственные товары. Об этом сообщили в Госдуме «Известиям».

В июле 2026 года депутаты приняли в первом чтении два законопроекта, которые предусматривают создание системы мониторинга цен на продукты по всей цепочке движения товаров. Один из документов позволит уполномоченным ведомствам получать от ФНС сведения о доходах, расходах, прибыли и объемах реализации компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере торговли продовольствием.

Эти данные будут использоваться для анализа причин изменения цен и факторов, влияющих на их формирование.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Второй законопроект определяет порядок передачи информации, которая относится к налоговой тайне. Полученные сведения сохранят режим конфиденциальности, а доступ к ним будет предоставляться только уполномоченным сотрудникам. Как уточнили в Госдуме, список ведомств, которые смогут получать такие данные, будет ограниченным. В него войдут ФНС, Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития и ФАС.

Предполагается, что новая система позволит отслеживать изменение цен на продукты на всех этапах — от производства до продажи, выявлять причины роста стоимости и при необходимости принимать меры реагирования.

Ранее годовая инфляция в Татарстане в июне 2026 года ускорилась до 7,26% против 6,29% месяцем ранее, сообщает Росстат. Показатель оказался выше среднероссийского уровня, который в июне составил 6,02%.

Наталья Жирнова